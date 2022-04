Αχαΐα

Ρίο - Αντίρριο: Έρευνες για άντρα που βούτηξε στο κενό

Συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα. Ο άντρας εγκατέλειψε το όχημά του στη γέφυρα, το μεσημέρι, και έκτοτε αγνοείται.

Σε εξέλιξη βρίσκονται, σύμφωνα με το λιμενικό, έρευνες στην θαλάσσια περιοχή της γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου, αλλά και στις γειτονικές παράκτιες περιοχές, για τον εντοπισμό ατόμου, έπειτα από πτώση του στη θάλασσα.

Σύμφωνα πάντα με το λιμενικό, στις έρευνες συμμετέχουν, πλωτό σκάφος του λιμεναρχείου Πατρών, επιβατηγά πλοία, αλιευτικά σκάφη, μέλη του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και περιπολικά οχήματα του λιμενικού.

