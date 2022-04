Εύβοια

Ντελιβεράς βρέθηκε νεκρός στον δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας αλλά ήταν ήδη άργά.



Νεκρός από περαστικούς, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 21:00 στην Καμαρίτσα Μεσσαπίων, ένας 43χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν ως ντελίβερι.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο αθάνατός του.

Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατός του όλα δείχνουν ότι προήλθε από ανακοπή.

Παρ’ όλα αυτά το ΑΤ Διρφύων - Μεσσαπίων που ανέλαβε την προανάκριση, παρήγγειλε και τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής που θα ρίξει φως στα αίτια που έκοψαν το νήμα της ζωής ενός νέου ανθρώπου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: “Βουτιά” θανάτου στο λιμάνι

Ουκρανία: Σκοτώθηκε το “φάντασμα” του Κιέβου (εικόνες)

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα