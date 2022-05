Ξάνθη

Ξάνθη - απάτη: Ηλικιωμένη έχασε τις οικονομίες μιας ζωής!

Πόσα χρήματα απέσπασαν από την ηλικιωμένη οι δράστες

Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη στην Ξάνθη, αλλά παρόλα αυτά προκαλεί αίσθηση. Μια γιαγιά "παγιδέυτηκε'" από δράστες που κινούνται στην περιοχή.

Η απάτη στην Ξάνθη ολοκληρώθηκε ταχύτατα, με τους άγνωστους δράστες να γνωρίζουν όπως φαίνεται δύο σημαντικά πράγματα. Ότι η γιαγιά που είχαν στο στόχαστρο ήταν μόνη, χωρίς να έχει έγκαιρα άτομα για να την προστατέψουν και ότι η ίδια είχε στο σπίτι ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Την πήραν τηλέφωνο, της είπαν το γνωστό παραμύθι, για ένα στενό συγγενικό της πρόσωπο που χρειάζεται χρήματα μετά τον τραυματισμό του, σε τροχαίο και εκείνη παγιδεύτηκε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την ταυτοποίηση άγνωστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι στις 30 Απριλίου 2022 εξαπάτησαν ηλικιωμένη Ελληνίδα στη Ξάνθη.

Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προφασιζόμενος ότι συγγενικό της πρόσωπο χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, πείθοντάς την να εναποθέσει το χρηματικό ποσό των 17.000 ευρώ σε σακούλα, τα οποία παρέλαβε άγνωστος συνεργός του. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

