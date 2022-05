Καβάλα

Καβάλα - Γυναικοκτονία: Την έπνιξε στο φαρμακείο και βγήκε για μονόζυγο (εικόνες)

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το αποτρόπαιο έγκλημα. Μητέρα δυο παιδιών το θύμα. Ο 55χρονος αφού σκότωσε την σύζυγό του κάλεσε την αστυνομία.



Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καβάλα, καθώς, ένας 55χρονος σκότωσε την 43χρονη σύζυγό του μέσα στον χώρο εργασίας του θύματος στις Πηγές του δήμου Νέστου Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μεσάνυχτα, ο 55χρονος κάλεσε στο Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας και είπε «έκανα κακό στη σύζυγό μου». Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο φαρμακείο, όπου εργάζονταν η 43χρονη και την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της. Η 43χρονη, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός καθώς ο σύζυγος της φέρεται να την στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια. Ο 55χρονος φέρεται να προσπάθησε να αυτοκτονήσει μετά την πράξη του κόβοντας τις φλέβες του, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πλέον, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Καβάλας.





Συγκλονισμένη είναι και η τοπική κοινωνία στις Πηγές καθώς όπως τονίζουν το ζευγάρι, το οποίο έχει δυο παιδιά, δεν είχε δώσει δικαιώματα, κάποιοι γείτονες, ωστόσο, από τον Αμυγδαλεώνα όπου ζούσε το ζευγάρι αναφέρουν ότι ο 55χρονος ζήλευε παθολογικά την γυναίκα του.

«Τη σκότωσε, βγήκε να κάνει μονόζυγο και μπήκε ξανά μέσα στο φαρμακείο»

«Η χρυσή αυτή γυναίκα δεν έμενε εδώ στο χωριό, αλλά στον Αμυγδαλεώνα, άλλο χωριό έξω από την Καβάλα. Στις Πήγες είχε το φαρμακείο της. Το είχε πάνω από 10 χρόνια το φαρμακείο. Δεν γνωρίζαμε τίποτα για διαμάχες και προστριβές μεταξύ τους, μόνο το ότι ήταν σε διάσταση. Και αυτός ήσυχος ήταν γενικώς. Άλλωστε ούτε έμενε, ούτε εργαζόταν στις Πηγές.

Δεν είδαμε ούτε και ακούσαμε ποτέ διαμάχες. Τη σκότωσε πάντως με φοβερό τρόπο. Ήρθε μεσημέρι προς απόγευμα στο φαρμακείο, κατέβασε τα ρολά, τη σκότωσε και μετά ξανασήκωσε τα ρολά και βγήκε έξω. Πήγε απέναντι στην παιδική χαρά και έκανε μονόζυγο με το πουκάμισο ανοιχτό έξω από το παντελόνι. Ξαναμπήκε μετά μέσα στο φαρμακείο, κατέβασε τα ρολά και έκανε ό,τι έκανε στον εαυτό του. Λένε ότι αποπειράθηκε να κόψει τις φλέβες του. Κατά τις 20.30 ήρθαν και οι γονείς της γυναίκας έξω από το φαρμακείο και την έψαχναν. Αυτή ήταν από 40 έως 46 χρονών, όχι παραπάνω. Ήταν μια πάρα πολύ γλυκιά γυναίκα, εξυπηρετική με όλους μας, ψυχούλα. Πήγαινε τα φάρμακα στα σπίτια όσων τα χρειάζονταν, επαγγελματίας και μαζί πολύ κοινωνική», είπε κάτοικος του χωριού μιλώντας στο newsbeast.gr .





Την παραπάνω συνθήκη και περιγραφή μετέφερε και ο δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο εκτός από τον Αμυγδαλεώνα όπου διαμένουν οι γονείς της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, και οι οποίοι την βοηθούσαν και με τα δύο ανήλικα παιδιά της, ενίοτε, για πρακτικούς λόγους η δολοφονημένη γυναίκα έμενε και σε ένα σπίτι στις Πήγες, ένα σπίτι που είχε νοικιάσει ακριβώς δίπλα από το φαρμακείο. «Ήταν άψογη επαγγελματίας εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο» λέει ο κος Μιχαηλίδης και συμπληρώνει: «Ο πρώην άντρας της περιστασιακά περνούσε από το χωριό. Και ναι, βγήκε όντως να κάνει μονόζυγο δίπλα στην παιδική χαρά αφού τη σκότωσε. Ελάχιστοι βρίσκονται σε αυτό το σημείο εκείνη την ώρα, για αυτό και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα».





