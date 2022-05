Θεσσαλονίκη

Εξαφάνιση - Αξιός: Βρέθηκε το όχημα του αγνούμενου άνδρα (εικόνες)

Συνεχίζεται το «θρίλερ» της αναζήτησης του άνδρα που αγνοείται επί ημέρες.



Συνεχίζεται το «θρίλερ» της αναζήτησης του άνδρα που αγνοείται από την Κυριακή (1/5) στην περιοχή του Αξιού ποταμού στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα οι συγγενείς του 51χρονου του οποίου τα ίχνη αγνοούνται από την Πρωτομαγιά, δήλωσαν την εξαφάνιση του στο Τμήμα Ασφάλειας Δέλτα, χθες (5/5) τα ξημερώματα και έκτοτε ξεκίνησε επιχείρηση από την ΕΛΑΣ και την ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του.

Επιπλέον ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος αναφέρει πως «συμμετέχουμε στην ειδική επιχείρηση με έναν σκύλο αλλά και δύο drones και «χτενίζουμε» την περιοχή από μεριάς μας από χθες το πρωί όταν και ενημερωθήκαμε».

Όπως τονίζει ο ίδιος «έχει εντοπιστεί το όχημα του 51χρονου στην περιοχή της Χαλάστρας με τα κλειδιά πάνω ωστόσο δεν υπάρχουν ίχνη κάποιας εγκληματικής ενέργειας όμως έχει κληθεί η σήμανση για να το εξετάσει».

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, εντοπίστηκε στην περιοχή του Αξιού ποταμού στη Θεσσαλονίκη, η σορός ενός άνδρα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών, χωρίς όμως να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του,

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός του άνδρα δεν ανήκει στον 51χρονο που αγνοείται από την 1η Μαΐου από την περιοχή της Χαλάστρας. Τα ξημερώματα της Πέμπτης συγγενικό του πρόσωπο μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Δέλτα και δήλωσε την εξαφάνιση του άνδρα.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Αξιού Ποταμού. Το έργο της Αστυνομίας συνδράμουν 4 πυροσβέστες της Ο.Υ.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ.

