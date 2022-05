Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έρευνες για άνδρα που εξαφανίστηκε στον Αξιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη του άνδρα.

Μεγάλη επιχείρηση για την αναζήτηση ενός άνδρα που εξαφανίστηκε στη ΔΕ Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 51χρονο του οποιου τα ίχνη εξαφανίστηκαν την 1η Μαΐου, με τη δήλωση της εξαφάνισης να πραγματοποιείται στο Τ.Α Δέλτα τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/5) από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες της Ο.Υ.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ και δύο δύτες ως συνδρομή στην Ελληνική Αστυνομία.

Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στη Δ.Ε. Χαλάστρας Θεσσαλονίκης στον Αξιό ποταμό. Επιχειρούν 4 #πυροσβέστες της Ο.Υ.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 5, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Δασκαλάκης: η Πισπιρίγκου, το νέο σπίτι και ο ψυχίατρος (βίντεο)

Σητεία: Πέθανε ο τραυματίας από καυγά με ανήλικο

Αστυνομικός βίασε ανήλικη που πήγε να καταγγείλει... τον ομαδικό βιασμό της!