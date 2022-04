Κοινωνία

Εξαφάνιση 17χρονης - Μπορείτε να βοηθήσετε;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμό” σήμανε “Το Χαμόγελο του Παιδιού”,για την εξαφάνιση της κοπέλας.

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί όλες οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση 17χρονης από την Τρίπολη.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση έκτακης ειδοποίησης όπου επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 26.04.2022, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στην Τρίπολη, η Κάρμεν Ν., 17 ετών, ρουμανικής καταγωγής.

Η Κάρμεν Ν., έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι , μαύρη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: https://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

EgyptAir: Αεροπορικό δυστύχημα λόγω…. τσιγάρου

“Το Πρωινό”: ο Γιώργος Καπουτζίδης για τις “Σέρρες” στο ANT1+ και τον Πάνο Νάτση