Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Ξυλοκόπησε την υπερήλικη μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Κρήτη και συγκεκριμένα την τοπική κοινωνία στον Πύργο Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας 50 ετών χτύπησε με τα χέρια του την υπερήλικη μητέρα του.

Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές της ηλικιωμένης κάλεσαν τις Αρχές που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 50χρονου γιου, που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η μητερα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της 89χρονης στο Βενιζέλειο νοσοκομειο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, ο γιος δε φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές άλλη φορά στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό ενώ πλέον βρίσκεται υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών Αστερουσίων.

Αύριο αναμένεται να περάσει την πόρτα του Εισαγγελέα Ηρακλείου με την κατηγορία του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή: Ζήτησε από αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν ενώ απειλούσε τη γυναίκα του

Θεσσαλονίκη: Έγκλημα με θύμα 46χρονο - Συνελήφθη ο γιος του

Γυναικοκτονία - Βονικάκης: Προμελετημένος φόνος - Προσχηματική απόπειρα αυτοκτονίας (βίντεο)