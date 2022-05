Ηράκλειο

Απάτη - Ηράκλειο: Έκαναν “φτερά” από τον λογαριασμό του 3.000 ευρώ!

Πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν χρήματα από τον επιχειρηματία

Θύμα απάτης έπεσε επιχειρηματίας στο Ηράκλειο ο οποίος είδε από τον τραπεζικό του λογαριασμό να κάνουν «φτερά» 3.000 ευρώ.

Ο επιχειρηματίας που έχει διαμερίσματα στην περιοχή του Τσούτσουρα δέχτηκε τηλεφώνημα από πελάτη ο οποίος θα προχωρούσε στην κατάθεση χρημάτων για τα διαμερίσματα που ήθελε να μισθώσει.

Του ζήτησε να πατήσει το λινκ που του έστειλε προκειμένου να ελέγξει το ποσό που του κατέθεσε και εκεί ήταν η «παγίδα».

Λίγα λεπτά αργότερα είδε ότι έχει γίνει ανάληψη 2.940 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αμέσως ενημέρωσε την τράπεζα καθώς και τις αστυνομικές αρχές.

