Κορινθία

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: ταξί έπεσε σε αμάξι που είχε ακινητοποιηθεί από βλάβη (εικόνες)

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, που φέρνει στο νου το προσφατο δυστύχημα, στις Μικροθήβες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που υπέστη βλάβη εν κινήσει, ακινητοποιήθηκε πάνω στην Εθνική Οδό.

Μετά από λίγο, από το σημείο περνούσε ένα ταξί και για άγνωστους λόγους ο οδηγός του δεν απέτρεψε την πρόσκρουση του ταξί πάνω στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, που είχε ακινητοποιηθεί, λόγω βλάβης

Ευτυχώς, σύμφωνα με το Korinthos-tv.gr, από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς ούτε από το ταξί ούτε από το ιδιωτικής χρήσης όχημα, σε ένα τροχαίο που θυμίζει έντονα την πρόσφατη τραγωδία στις Μικροθήβες.

Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.

