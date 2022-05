Ιωάννινα

Ιωάννινα: Ξαφνικό μπουρίνι με χαλάζι και πλημμύρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε 15 λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλές κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική.



Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε για μισή ώρα την πόλη των Ιωαννίνων και δημιούργησε προβλήματα, στους δρόμους, σε ισόγεια και υπόγεια, καθώς και στην ηλεκτροδότηση ορισμένων περιοχών της πόλης.

Το χαλάζι που έπεφτε ασταμάτητα δημιούργησε προβλήματα στους οδηγούς. Ειδικά όσοι βρίσκονταν στην οδό Δωδώνης στην είσοδο της πόλης, αντιμετώπισαν δυσκολία στην οδήγηση.

Μέσα σε 15 λεπτά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλές κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για απάντληση υδάτων σε χαμηλότερα σημεία της πόλης προς τη λίμνη, όπως και στα προάστια Ανατολή και το Νεοχωρόπουλο.

Φωτογραφίες - Βίντεο: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια - Αυτοκτονία εφήβου: η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 14χρονου

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο διάλογος - σοκ με την Τζωρτζίνα πριν την ανακοπή (ηχητικό ντοκουμέντο)

Υπόθεση βιασμού - Ηλεία: “σκοτεινά” μυστικά πίσω από την εξαφάνιση μαθήτριας