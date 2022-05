Ξάνθη

Καιρός - Ξάνθη: Χαλάζι σκέπασε τα πάντα (εικόνες)

Διερχόμενοι οδηγοί αναγκάστηκαν να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.



Απότομη και έντονη ήταν η μεταστροφή του καιρού το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ξάνθη, με την έντονη βροχόπτωση να κάνει την εμφάνισή της και τον υδράργυρο να υποχωρεί επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των μετεωρολογικών σταθμών.



Οι ουρανοί άνοιξαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ενώ σε περιοχές όπως οι Τοξότες σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση, με το χαλάζι μάλιστα να καλύπτει τα πάντα στο πέρασμά του.

Οι διερχόμενοι οδηγοί αναγκάστηκαν να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, αναμένοντας να κοπάσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ο δρόμος «ντύθηκε» στα λευκά.



Οι δρόμοι μέσα στην πόλη μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά, φαινόμενο ιδιαίτερα σύνηθες στην περιοχή. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές της Ξάνθης, τόσο στα πεδινά όσο και στα ορεινά τμήματα.

Πηγή: xanthinea.gr

