Εξαφάνιση Θύμιου: Έρευνες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του (εικόνες)

Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα bullying.

Με τη συμβολή της 6ης ΕΜΑΚ συνεχίστηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου Θύμιου Μπουγά, ο οποίος αγνοείται εδώ και μέρες.

Ο άνδρας από τον Πύργο Ηλείας είχε πέσει θύμα bullying από ομάδα νεαρών.

Το πρωί της Τετάρτης οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την 6η ΕΜΑΚ με τη συμβολή σκύλου ερευνών σε σημεία όπου συνήθιζε να κινείται ο Θύμιος και σε παλιά κτήρια του Πύργου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια πρόοδος.

Όταν είχε γίνει γνωστή η εξαφάνιση του 39χρονου, ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ, αλλά οι πρώτες έρευνες ήταν άκαρπες και σταμάτησαν. Χθες ζητήθηκε εκ νέου συνδρομή των διασωστών και σήμερα βρέθηκαν στο Επιτάλιο Ηλείας, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα.

Πηγή: pelop.gr

