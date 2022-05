Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε μαντρί με δεκάδες νεκρά ζώα

Δεκάδες ζώα βρήκαν τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ποιμνιοστάσιο.

Στις φλόγες τυλίχτηκε το μεσημέρι της Κυριακής ένα μαντρί στο Κολχικό της Θεσσαλονίκης.

Ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν να σκοτωθούν 80 αρνιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

