Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 14χρονη “άρπαξε” σάντουιτς από ψητοπωλείο και “έφαγε” ξύλο από τον ιδιοκτήτη

Μετά από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τους γονείς της ανήλικης, η οποία δέχτηκε το "challenge" από τις φίλες της, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.



Μία 14χρονη μαθήτρια πήγε σε ένα ψητοπωλείο μαζί με δύο φίλες της. Παρήγγειλε τρία σάντουιτς και μόλις τα πήρε άρχισε να τρέχει χωρίς να πληρώσει. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Νέων Επιβατών, στη Θεσσαλονίκη.

O ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου την καταδίωξε και την έπιασε. Τότε άρχισε να της μιλά σε έντονο ύφος, ενώ την σφαλιάρισε στο πρόσωπο. Το χτύπημα προκάλεσε ρινορραγία στην 14χρονη.

Ενημερώθηκε η Αστυνομία και ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου οδηγήθηκε στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού. Μετά από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τους γονείς της ανήλικης συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Η 14χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος για τον οποίο άρπαξε τα σάντουιτς και το έβαλε στο πόδια ήταν επειδή προκλήθηκε από τις φίλες της.

