ΑΠΘ: Επεισόδια με τραυματίες στο Τμήμα Βιολογίας (βίντεο)

Επεισόδια μεταξύ μελών φοιτητικών συλλόγων και αστυνομικών στο ΑΠΘ.



Επεισόδια μεταξύ μελών φοιτητικών συλλόγων και αστυνομικών είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, μπροστά στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ομάδα φοιτητών διαδήλωνε κατά της αστυνομικής παρουσίας μπροστά στη ΣΘΕ όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες άγνωστοι κινήθηκαν κατά διμοιρίας των ΜΑΤ, με τους αστυνομικούς να απαντούν με περιορισμένη χρήση χημικών και ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

'Αμεση ήταν και η ανάρτηση του εκπροσώπου Tύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στα social media για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

"Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει νεκρό στα πανεπιστήμια;

Μπροστά στα αδιέξοδα της η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει το μόνο που ξέρει να κάνει κάθε αυταρχική νεοφιλελεύθερη πολιτική δύναμη. Αυξάνει την ένταση της καταστολής.

Έχοντας ζηλέψει την Τουρκία του Ερντογάν με την μόνιμη παρουσία αστυνομικής δύναμης στα πανεπιστήμια κάνει ότι μπορεί για να πυροδοτήσει την ένταση. Ακυρώνει έτι ουσιαστικά κάθε έννοια ασφάλειας για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αλλά και συνολικά για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σήμερα σε άλλη μια βίαιη επίθεση των ΜΑΤ με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης - με ευθεία βολή - άλλος ένας φοιτητής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέροντας αιμάτωμα στο στόμα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και σε οπτικοακουστικό ντοκουμέντο στα social media."

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

"Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, κατά τη διάρκεια αστυνομικών μέτρων για την περιφρούρηση οικοδομικών εργασιών σε ισόγειο χώρο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., ομάδα 120 περίπου ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού και ιδιώτη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης".

Επιπλέον, σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε υπηρεσιακό τζιπ της Πρυτανείας μέσα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν δίπλα από την αίθουσα όπου έκανε μάθημα ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής.

Η κοινότητα του Πολυτεχνείου έμεινε έκπληκτη από το περιστατικό, καθώς δεν προηγήθηκε κάτι ως αφορμή, για παράδειγμα επεισόδια.

