Θεσσαλονίκη: Τον απείλησαν με όπλο για να του πάρουν χρήματα (βίντεο)

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε το βράδυ της Πέμπτης στα χέρια δύο αδίστακτων κακοποιών ένας 40χρονος στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος στις Αστυνομικές Αρχές, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το βράδυ, όταν και επέστρεψε στο σπίτι του.

Πριν προλάβει να κλείσει η γκαραζόπορτα, σύμφωνα πάντα με τον 40χρονο, τον ακινητοποίησαν και με την απειλή λοστού και όπλου, του ζήτησαν χρήματα.

Εκείνος έβαλε τις φωνές και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το Ράδιο Θεσσαλονίκη, καταγράφεται η κίνηση των δραστών που φτάνουν στο σπίτι με ένα σκουρόχρωμο όχημα. Ένα άτομο κατεβαίνει και μπαίνει στην αυλή του σπιτιού. Εκεί διακρίνεται μία κινηκότητα ατόμων.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη.

πηγή: thestival.gr

