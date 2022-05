Ημαθία

Κακοκαιρία: Χαλάζι στη Βέροια (βίντεο)

Η μπόρα χτύπησε με σφοδρότητα την περιοχή, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες

Έντονα καιρικά φαινόμενα χτύπησαν το μεσημέρι του Σαββάτου την Ημαθία, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Μετά από έναν σχετικά καλό καιρό που κράτησε για πάνω από 3 ημέρες, ήρθε η καταιγίδα, με χαλάζι και δυνατή βροχή.

Το φαινόμενο κράτησε για αρκετή ώρα, με τους πολίτες να ανησυχούν έντονα για τις περιουσίες τους. Ειδικά ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς βλέπει για μια ακόμη φορά, την περιουσία του να χάνεται.

