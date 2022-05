Λάρισα

Τροχαίο - Λάρισα: 4 τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων

(εικόνα αρχείου)





Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής και ειδικότερα λίγο μετά τις 12.30 έξω από τη Λάρισα. Συγκεκριμένα στην παλαιά εθνική οδό, στην διασταύρωση του Κιλελέρ με το Αχίλλειο, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Το ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με την Πυροσβεστική να αναλαμβάνει το έργο της κατάσβεσης. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, μια 30χρονη κοπέλα, ένας 27χρονος νεαρός, μια 55χρονη γυναίκα και ένας 59χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλοι μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

πηγή: onlarissa.gr

