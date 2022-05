Χανιά

Χανιά: 7χρονο παιδί κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα

Το παιδί κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου στο Κολυμπάρι Χανίων το απόγευμα του Σαββάτου.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου στο Κολυμπάρι Χανίων το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 7χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση προληπτικά στην Παιδιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται διαρκώς οι γονείς του.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα του Σαββάτου (28/5) όταν το αγόρι που έπαιζε στις νεροτσουλήθρες, εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα στην πισίνα να πλέει μπρούμυτα με τα χέρια ανοιχτά.

Αμέσως μια τουρίστρια το έβγαλε έξω, το γύρισε στο πλάι και άρχισε να του δίνει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσαν και οι ναυαγοσώστες.

Το αγοράκι που είχε πιει νερό, συνήλθε για λίγο και έχασε πάλι τις αισθήσεις του προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έφτασε στο ξενοδοχείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο ενώ πλέον το μικρό αγόρι έχει διαφύγει παντελώς τον κίνδυνο.

Το παιδί φέρεται πως έπαιζε μόνο του στις νεροτσουλήθρες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο αλλοδαπός πατέρας του είναι εργαζόμενος στο ξενοδοχείο.

