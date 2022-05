Λάρισα

Λάρισα: Την ανάγκασε να συνευρεθεί με 6 άντρες σε λίγες ώρες

Έζησε μία κόλαση όταν την επόμενη νύχτα αρνήθηκε

Κατηγορούμενος για μαστροπεία, εξύβριση και σωματική βλάβη συνελήφθη χθες το με­σημέρι ένας 58χρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας στη Λάρισα, έπειτα από καταγγελία μιας 31χρονης από την Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθη­καν στην ΕΛ.ΑΣ., η 31χρονη βρέθηκε στη Λά­ρισα την περασμένη Πέμπτη προκειμένου να εργαστεί, για λίγες ημέρες, σε νυχτερινό κέν­τρο διασκέδασής. Όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της, αρνήθηκε να συνευρεθεί με άνδρες, ο 58χρονος συλληφθείς την οδήγησε σε άγνωστη ερημική αγροτική περιοχή και όπως η ίδια κατήγγειλε, πέταξε έξω από το αυτοκί­νητο τα προσωπικά της πράγματα και ασκώντας σωματική βία, τραβώντας την από τα μαλ­λιά, την έσπρωχνε να βγει από το αυτοκίνητο.

Η 31χρονη ενημέρωσε αστυνομικούς σε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια κατήγγειλε τον πρώην εργοδότη της, με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί και να παραμένει κρατούμενος. Η 31χρονη κατήγγειλε επίσης ότι σχολώντας από την εργασία της στο μπαρ της Λάρισας, το περασμένο Σάββατο, ο 58χρονος την οδήγησε σε άλλο μπαρ του νομού, όπου σε βοηθητικό οίκημα θα διέμενε με βάση και τη συμφωνία τους.

Εκεί λοιπόν, εκμεταλλευόμενος τη δεινή οι­κονομική της κατάσταση, την παρακίνησε και την έπεισε να συνευρεθεί ερωτικά με άνδρες. Έτσι εκείνο το βράδυ και σε βοηθητικό χώρο πίσω από το κατάστημα η 31χρονη συνευρέ­θηκε ερωτικά συνολικά με 6 άνδρες, λαμβάνοντας η ίδια 25 ευρώ τη φορά, χωρίς να είναι γνωστό το ποσό που συμφώνησε και εισέπραξε ο 58χρovos από τους «πελάτες».

Την Κυριακή το βράδυ η 31χρονη, επικαλού­μενη γυναικολογικό θέμα, αρνήθηκε να συ­νευρεθεί με άλλους άντρες, με τον 58χρονο να την οδηγεί σε ερημική αγροτική τοποθεσία όπου -σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα- την εξύβρισε, της άσκησε σωματική βία, ενώ τραβώντας την από τα μαλλιά την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 31χρονη κατήγγειλε τον 58χρονο σε μπλόκο αστυνομι­κών στο ύψος της Γιάννουλης και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας. Ο 58χρονος συνελήφθη και παραμένει κρατούμενος προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών.

πηγή: εφημερίδα «Ελευθερία»

