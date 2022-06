Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Διαμαρτυρία φοιτητών κατά της αστυνομίας (βίντεο)

Νέες κινητοποιήσεις φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ μετά τα χθεσινά επεισόδια. Φωνάζουν συνθήματα κατά του Πρύτανη, Νίκου Παπαϊωάννου.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα μέσα στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέλη φοιτητικών συλλόγων.

Οι φοιτητές βρίσκονται στον 5ο και 6o όροφο του κτιρίου της πρυτανείας και φωνάζουν συνθήματα κατά του Πρύτανη, Νίκου Παπαϊωάννου, από τον οποίο ζητούν να βγει από το γραφείο του ώστε να εκθέσουν τα αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα, ζητούν την άμεση αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς όπως τονίζουν δεν νοιώθουν ασφαλείς μέσα στις σχολές τους.

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Νωρίτερα, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες από τα χθεσινά επεισόδια στο ΑΠΘ.

Πρόκειται για δύο φοιτητές, 22 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και οπλοκατοχή (κρατούσαν κοντάρια).

Ενόψει της μεταγωγής τους στον εισαγγελέα, φοιτητές θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από τα Δικαστήρια.

