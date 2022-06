Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Αποθήκη ναρκωτικών” είχε ο άνδρας που πυροβολούσε σε κατάσταση αμόκ

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του άνδρα που άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, μπροστά στα παιδιά του, φωνάζοντας “βιάζουν την γυναίκα μου”. Σκηνές από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στον Φοίνικα.

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικοί, στο διαμέρισμα του 32χρονου Αλβανού, που το απόγευμα αναστάτωσε την περιοχή του Φοίνικα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν άρχισε να πυροβολεί εντός και εκτός της πολυκατοικίας, όπου διαμένει μαζί με την σύζυγο και τα δύο τους παιδιά.

Αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, έκαναν "φύλλο και φτερό" το διαμέρισμα του 32χρονου που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κατά πληροφορίες κοκαΐνης και χασίς, τις οποίες κατάσχεσαν.

Ο 32χρονος, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, άνοιξε πυρ το απόγευμα της Τρίτης εντός και εκτός του ακινήτου, επί της οδού Μυστρά, στην Καλαμαριά.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο protothema.gr, φέρεται να φώναζε ότι «βιάζουν την γυναίκα μου», ενώ ένοικος διπλανής πολυκατοικίας τον άκουσε να λέει «φωνάξτε την Αστυνομία».

Όλα έγιναν όταν ο 32χρονος Αλβανός ξεκίνησε να πυροβολεί αρχικά έξω από την πολυκατοικία και στη συνέχεια άλλες περίπου τρεις φορές μέσα σε αυτήν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας γκρέμισε την είσοδο της πολυκατοικίας με ένα ρόπαλο που κρατούσε και ανέβηκε μέχρι τον τέταρτο όροφο, όπου μένει ο ίδιος με τα παιδιά του, τα οποία βρίσκονταν εντός του σπιτιού κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Στην διαδρομή μέχρι να φτάσει στο διαμέρισμα, ο άντρας που ήταν σε κατάσταση αμόκ πυροβόλησε και στην εξώπορτα διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα πάνοπλοι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ, η οποίοι όταν ανέβηκαν στο διαμέρισμα βρήκαν εντός τα τρία ανήλικα. Ο δράστης είχε διαφύγει και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε παράδρομο στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ, ενώ επάνω του βρέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο εξετάζεται αν είναι αυτό που είχε χρησιμοποιήσει. Λίγο πριν οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες, είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στον περιφερειακό.

Όπως ανέφερε γυναίκα που μένει στην ίδια πολυκατοικία με τον 32χρονο, «ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση αμόκ, πυροβολούσε και έβριζε. Χτυπούσε την πόρτα της εισόδου με μανία, για αρκετή ώρα, φωνάζοντας. Οι αστυνομικοί έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα και ήταν πάνοπλοι. Ο άντρας έλεγε συνέχεια “φωνάξτε την Αστυνομία, γρήγορα, φωνάξτε την Αστυνομία”. Οι αστυνομικοί έτρεξαν αμέσως στο διαμέρισμα, καθώς πίστευαν ότι κινδυνεύουν τα παιδιά. Ζήσαμε αυτά που βλέπουμε στις ταινίες».

Σύμφωνα με την ίδια, τις τελευταίες δύο ημέρες έλειπε η σύζυγός του και ήταν στο νοσοκομείο για να γεννήσει το τρίτο τους παιδί, ενώ στο διαμέρισμα του άντρα υπήρχε «περίεργη» κινητικότητα από άτομα που δεν ήταν γνωστά.

