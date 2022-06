Δωδεκανήσα

Τροχαίο δυστύχημα: Πήγαιναν στην εκκλησία και κατέληξαν σε γκρεμό

Τραγωδία στην Αστυπάλαια, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο ζευγάρια, έκανε βουτιά θανάτου σε γκρεμό.

Τροχαίο δυστύχημα με τραγικό απολογισμό μια νεκρή και τρεις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Αστυπάλαια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Real Voice, ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν δυο ζευγάρια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της αντηλιάς κι αυτό έπεσε σε γκρεμό.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα, ενώ από τους τρεις τραυματίες οι δυο είναι σε σοβαρή κατάσταση και θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο της Ρόδου με ελικόπτερο Σινούκ.

