Λασίθι: Τουρίστρια πέθανε σε πισίνα

Τραγικό τέλος για τουρίστρια που έχασε τη ζωή της ενώ έκανε διακοπές στην Κρήτη.

Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα που έκανε διακοπές στην Κρήτη.

Η 80χρονη έκανε μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου της στο Καλό Χωριό Λασιθίου, όταν στις 17:00 περίπου το απόγευμα, ένιωσε αδιαθεσία.

Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κάλεσαν το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασαν γιατρός και διασώστες, που τις προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Ήταν όμως αργά για εκείνη, αφού είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου για την διενέργεια νεκροψίας/ νεκροτομής η οποία αναμένεται να πιστοποιήσει επίσημα τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο στην άτυχη γυναίκα.

