Αχαΐα

Πάτρα: Τον τσίμπησε “μαύρη χήρα”

O άνδρας αρχικά ένιωσε μερικά συμπτώματα, πήγε στο νοσοκομείο και οι γιατροί του είπαν πως είναι κολικός.



Ένας 36χρονος φέρεται να τσιμπήθηκε από αράχνη «μαύρη χήρα» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

O άνδρας που διαμένει σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, αρχικά ένιωσε μερικά συμπτώματα, πήγε στο νοσοκομείο και οι γιατροί του είπαν πως είναι κολικός.

Οι ενοχλήσεις επέμεναν και ο αγροτικός γιατρός του συνέστησε να πάει στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, διότι πιθανώς να τσιμπήθηκε από το συγκεκριμένο είδος αράχνης με το τοξικό δηλητήριο.

Αυτό που συμπεραίνεται, είναι πως δεν γίνονται διακριτά τα συμπτώματα από το τσίμπημα της αράχνης, με αποτέλεσμα να ζητείται η συγκατάθεση του ασθενούς για να προχωρήσουν στην χορήγηση αντίδοτου και να μην επιδεινωθεί η υγεία του.

Για την εξέλιξη της υγείας του και για το αν πράγματι υπάρχει δηλητήριο στον οργανισμό του, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

