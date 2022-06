Σαντορίνη: Σκύλος τραυματίστηκε σε τροχαίο κι έπεσε στο γκρεμό (εικόνες)

Κυκλάδες

Τους φύλακες – αγγέλους του στα πρόσωπα των πυροσβεστών του Πυροσβεστικού κλιμακίου Θήρας βρήκε ένας σκύλος στην Σαντορίνη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, άγνωστοι τραυμάτισαν με Ι.Χ αυτοκίνητο τον τετράποδο φίλο, κι εκείνος με τη σειρά τραυματισμένος και φοβισμένος έπεσε από μεγάλο ύψος στην πλευρά της Καλντέρας.

Μετά από 2,5 ώρες πέντε άνδρες της Πυροσβεστικής με 2 οχήματα κατάφεραν και απεγκλώβισαν το σκύλο, ενώ χρειάστηκε η μεταφορά του σε Κτηνίατρο που τους υποδείχτηκε από το Δήμο Θήρας.

Ευχόμαστε τα καλύτερα για τον τετράποδο φίλο μας και περιμένουμε να μάθουμε νέα του μετά την παρέλευση του 24ωρου από την κτηνίατρο την οποία ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση της…. αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Θήρας

