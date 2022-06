Ξάνθη

Ξάνθη - Κακοκαιρία: Ανυπολόγιστες καταστροφές στις καλλιέργειες (εικόνες)

Καταστράφηκαν τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις από το μπουρίνι που έπληξε την Ξάνθη.

Τις πληγές τους μετρούν οι αγρότες της Ξάνθης, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας από τα χωριά του Δήμου Τοπείρου.

Ισχυρή καταιγίδα και μπουρίνι που «πέρασαν» από τον κάμπο κατέστρεψαν καλλιέργειες καλαμποκιού και καρπουζιού, ενώ έπεσαν και οπορωφόρα δέντρα.

Ζημιές προκλήθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι καταστροφές έγιναν στα χωριά Όλβιο, Άγιο Αθανάσιο και Εράσμιο.

