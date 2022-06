Ηράκλειο

Οδηγός ταξί τραυμάτισε αστυνομικό για να αποφύγει τον έλεγχο

Κατά τη διάρκεια ελέγχου ο αυτοκινητιστής, "πάτησε" γκάζι και τραυμέτισε τον άτυχο αστυνομικό.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Ένας οδηγός ταξί, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο που γινόταν για τον εντοπισμό "πειρατικών ταξί" έβαλε μπροστά το όχημα του και παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στα κάτω άκρα.

Όταν η αστυνομία θέλησε να ελέγξει έναν 66χρονο, εκείνος μπήκε στο όχημα και επιχείρησε να βάλει μπροστά τη μηχανή. Μάλιστα γυναίκα αστυνομικός του ζήτησε να της δώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εκείνος απλά της έκλεισε το παράθυρο και ξεκίνησε να φύγει με αποτέλεσμα να τραυματίσει στα πόδια τον συνάδελφο της.

Ο αστυνομικός διεκομίσθη στο νοσοκομείο ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Πηγή: cretapost.gr

