Μύκονος: Το Τμήμα Εκβιαστών “σάρωσε” το νησί για “μπράβους”

Τι αναφέρει η Αστυνομία για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Τι βρέθηκε να έχει πάνω του ένας άνδρας έξω απο κέντρο διασκέδασης στο “νησί ί των ανέμων”.

Κλιμάκιο αστυνομικών έκανε ελέγχους την Παρασκευή, στα Ματογιάννια, στην Μύκονο, σε υπαλλήλους νυχτερινών μαγαζιών που εργάζονταν στην υποδοχή.

Η έφοδος είχε ως στόχο την προσαγωγή ατόμων που απασχολούνται παράνομα στη φύλαξη των καταστημάτων διασκέδασης.

Η επιχείρηση των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό των μπράβων που λυμαίνονται το νησί, έγινε μετά από τον ξυλοδαρμό του ξενοδόχου με σιδερόβεργα από σωματώδη άνδρα που παραμένει ασύλληπτος.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

"Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες χθες (24 Ιουνίου 2022) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μύκονο, στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικούς Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 19 καταστήματα, ενώ ελέγχθηκαν 30 άτομα και προσήχθησαν επτά ημεδαποί και ένας αλλοδαπός.

Επιπλέον, συνελήφθη αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς εντοπίστηκε εξωτερικά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να κατέχει σπρέι πιπεριού και πτυσσόμενο μαχαίρι – σουγιά, συνολικού μήκους 27,5 εκατοστών και μήκος λάμας 15 εκατοστών".

