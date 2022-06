Σέρρες

Σέρρες: Εκτροχιασμός τρένου στην Νέα Ζίχνη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εκτροχιασμό του συρμού. Άμεση η κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας σε επιβάτες και μηχανοδηγούς.

Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε νωρίς το πρωί έξω από τη Λευκοθέα, πριν από τη Νεα Ζίχνη Σερρών.

Η αμαξοστοιχία 1631 εκτελούσε το δρομολόγιο Δράμα - Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο προϊστάμενος Υποστήριξης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ Μακεδονίας - Θράκης, Χρήστος Τούρτας «εκτροχιάστηκε το πρώτο φορείο, οι δύο πρώτοι τροχοί, ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε και οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν στη Νέα Ζίχνη και στις Σέρρες».

Η κυκλοφορία στη γραμμή δεν έχει αποκαταστεθεί μέχρι αυτήν την ώρα.

«Εχει πάει στο σημείο αμαξοστοιχία βοηθείας προκειμένου να αποκαταστήσει το τρένο επί της γραμμής», σημείωσε ο κ. Τούρτας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο δεν χρειάστηκε απεγκλωβισμός, αλλά συνδρομή για τη μεταφορά, καθώς η περιοχή ήταν σχετικά δύσβατη.

