Θεσσαλονίκη

Δάσκαλος ασελγούσε στην ανήλικη ανιψιά του

Πως οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά από χρόνια. Ποια ποινή επιβλήθηκε στον εκπαιδευτικός, που έχει υπηρετήσει και ως διευθυντής σχολείου.

Ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επιβλήθηκε σε 61χρονο δάσκαλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση σε ασέλγεια με θύμα την ανιψιά του, όταν εκείνη ήταν μαθήτρια του γυμνασίου, αλλά και για κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης όταν η 29χρονη σήμερα παθούσα, αποφάσισε να τον καταγγείλει πέρσι, οπότε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης δεν αναγνώρισε στον κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο υπό όρους ενόψει του Εφετείου.

Πιο συγκεκριμένα οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του και την απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας με την εγκαλούσα.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο τον αθώωσε για την πράξη του βιασμού.

Ο κατηγορούμενος, που υπήρξε διευθυντής σε δημοτικό σχολείο σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

