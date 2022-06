Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 44χρονη το ανακάλυψε τυχαία πηγαίνοντας το αυτοκίνητο της για ηλεκτρολογικό έλεγχο. Συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της, αλλά και η νυν φίλη του.

Μία 44χρονη γυναίκα μετέβη το πρωί της Δευτέρας στο Τμήμα Ασφαλείας Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέδωσε ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS), την οποία εντόπισε ηλεκτρολόγος κάτω από το τιμόνι, βιδωμένη στα καλώδια της μίζας, σε έλεγχο οχήματος που χρησιμοποιούσε η ίδια και είχε τοποθετηθεί εν αγνοία της.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, διενεργήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου “BOOKER” σε οικία 45χρονου Έλληνα, με τον οποίο διατηρούσε σχέση κατά το παρελθόν και διέκοψε καταγγέλλοντας απειλές εναντίον της ίδιας, αλλά και της κόρης της.

Κατά την έρευνα, που ήταν παρών τόσο ο εν λόγω άντρας όσο και 41χρονη φίλη του, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε έπιπλα και οικοσυσκευές:

ναρκωτικά δισκία,

μικροδέματα κάνναβης,

τρίφτης – σπαστήρας,

13 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου,

Νάιλον συσκευασία περιέχουσα ποσότητα καπνού και

Συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Συνελήφθησαν ο 45χρονος άντρας και η 41χρονη φίλη του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, σχετική δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Δεκάδες μετανάστες νεκροί μέσα σε νταλίκα

Κορονοϊός – Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 30000 κρούσματα στα μέσα Ιουλίου

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ