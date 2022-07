Φθιώτιδα

Λαμία: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Ευτυχώς πρόλαβε να απομακρυνθεί η οδηγός που δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί…

Πυρκαγιά σε επαγγελματικό βανάκι, αναστάτωσε νωρίς το απόγευμα γύρω στις 16:00’ το κέντρο της Λαμίας.

Η οδηγός του βαν κινούνταν στην οδό Δροσοπούλου λίγο μετά τη διασταύρωση με την Πατρόκλου, όταν το φορτηγάκι άρχιζε να βγάζει καπνούς.

Αμέσως τυλίχτηκε στις φλόγες κι εκείνη σοκαρισμένη με την προτροπή περιοίκων, κατάφερε να απομακρυνθεί πριν της συμβεί κάποιο κακό.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, αλλά και πληρώματα της Τροχαίας και της Ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας.

Οι πυροσβέστες έσβησαν γρήγορα την πυρκαγιά, ωστόσο οι φλόγες πρόλαβαν να καταστρέψουν το σαλόνι και μεγάλο μέρος της μηχανής.

Να σημειώσουμε ότι για την ανεμπόδιστη άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων και για να μην κινδυνεύσει κάποιο διερχόμενο όχημα, διακόπηκε από τη ΔΙΑΣ η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Βενιζέλου με την Πατρόκλου και φυσικά στο κομμάτι της Δροσοπούλου.

