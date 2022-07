Καβάλα

Καβάλα: Άγνωστοι έριξαν φόλες και σκότωσαν 12 σκυλιά (εικόνες)

Στα ίχνη των δραστών οι οποίοι τοποθέτησαν φόλες στη Λεκάνη Καβάλας βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, βραδινές ώρες της 24/25-6-2022 άγνωστοι θανάτωσαν δώδεκα δεσποζόμενα σκυλιά, τα οποία βρίσκονταν σε εξωτερικό και παρακείμενο χώρο κτηνοτροφικής μονάδας.

Ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου και να διαπιστωθεί ποιος έβαλε φόλες και εξόντωσε τα σκυλιά.



