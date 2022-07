Εύβοια

Χαλκίδα: Φωτιά σε αποθήκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο σημείο. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή.



Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη του ΟΣΕ στη Χαλκίδα, κοντά στην παλιά γέφυρα του Ευρύπου, λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να εισέλθουν στον χώρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις, ενώ αποκλείστηκε η γύρω περιοχή.

Στο σημείο, όπου είναι πυκνοκατοικημένο και υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Η αστυνομία έχει κλείσει τον δρόμο ενώ στην περιοχή έχει διακοπή ρεύματος λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Φωτογραφίες: eviaportal.gr, βίντεο: Adventure Evia/ Chris Anifadis

Ειδήσεις σήμερα:



Κάτω Πατήσια - Άγιοι Ανάργυροι: Ο “πιστολέρο”, το βαρύ ποινικό παρελθόν και το... ξεκαθάρισμα

Ιωάννινα: Μαιευτήρας υπέστη έμφραγμα την ώρα του τοκετού

Πισπιρίγκου: Συγγενείς της άδειασαν το σπίτι – Πέταξαν τα παιχνίδια των παιδιών στα σκουπίδια (εικόνες)