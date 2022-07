Μαγνησία

Θάνατος 14χρονης στο Βόλο: Δεν προκύπτουν εκδορές και ηλεκτροπληξία

Οι γιατροί δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εκδορών στο πρόσωπο και στον λαιμό της, ούτε και το γεγονός ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, όπως υποστήριξαν οι συγγενείς της

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση της Εισαγγελίας Βόλου, που διατάχτηκε μέρες μετά το ατύχημα, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 14χρονη Ελένη, η οποία την περασμένη εβδομάδα έχασε τη «μάχη» για τη ζωή μετά από έξι μήνες νοσηλείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η κηδεία της έγινε ντυμένη νύφη στον Βόλο. Με τον θάνατό της, τα δεδομένα αλλάζουν και ο φάκελος της υπόθεσης ανοίγει ξανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εκδορών στο πρόσωπο και στον λαιμό, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί, ούτε και το γεγονός ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, όπως υποστήριξαν οι συγγενείς της όταν τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο, ούτε και ιδιαίτερα ευρήματα στον εγκέφαλο, ενώ εκτιμάται ότι ο θάνατος προήλθε από ανακοπή καρδιάς, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιώσει η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένει η Εισαγγελία, ώστε να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό των γιατρών του Νοσοκομείου Βόλου, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με Ι.Χ. αυτοκίνητο στις 4 Ιανουαρίου 2022, στις 3.45 τα ξημερώματα και οι συγγενείς της (η μητέρα και ο παππούς της) δήλωσαν ότι τη βρήκαν στην πεσμένη στην ντουσιέρα του σπιτιού της, ήταν μούσκεμα και όταν προσπάθησαν να τη σηκώσουν τους «χτύπησε» το ρεύμα.

Η ανήλικη φέρεται να είχε μελανιάσει από ανακοπή καρδιάς, όταν έφτασε στο Νοσοκομείο δεν είχε αναπνοή και σφυγμό, ενώ ήταν μελανιασμένη λόγω καρδιακής ανακοπής που υπέστη. Κατά τη διάρκεια της Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης το κορίτσι υπέστη βροχοσπασμό, οι γιατροί τη διασωλήνωσαν άμεσα και έγινε διακομιδή της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Στην έκθεση των γιατρών του Νοσοκομείου, δεν γίνεται καμία αναφορά σε άλλα σημάδια (εκδορές ή μελανιές) στο πρόσωπο και στον λαιμό, ούτε και για χτύπημα στο κεφάλι, που ισχυρίζονται οι συγγενείς ότι προκλήθηκε από την πτώση του κοριτσιού στην ντουσιέρα.

Η μητέρα και ο παππούς της, είπαν αρχικά στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στις καταθέσεις που έδωσαν στην Αστυνομία, ότι ενώ βρισκόταν στο σπίτι άκουσαν έναν δυνατό γδούπο από το μπάνιο, μπήκαν και είδαν την ανήλικη να έχει πέσει στην ντουσιέρα και όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να την σηκώσουν τους «χτύπησε» το ρεύμα, ενώ είχαν διαπιστώσει ότι είχε κάταγμα κρανίου.

Στις 7 Ιανουαρίου ξεκίνησε η αστυνομική προανάκριση, με βάση την αναφορά για ηλεκτροπληξία και στο σπίτι εκτός από την Αστυνομία πήγε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, που διαπίστωσε ότι γινόταν ρευματοκλοπή για να ηλεκτροδοτηθεί το σπίτι.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το πόρισμα του ΔΕΔΔΗΕ επιβεβαιώνει ότι γυμνό καλώδιο από την κολώνα της ΔΕΗ βρισκόταν στο δρόμο για να φτάσει στο σπίτι (περνούσε από το μπάνιο), που ήταν μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, δεν διέθετε ρολόι της ΔΕΗ. Ακόμη επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση έγινε με ακατάλληλο τρόπο και θέτει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας τους διαμένοντες στο σπίτι.

Η κατάθεση της μητέρας και του παππού της 14χρονης στην Αστυνομία δόθηκε στο τέλος Μαρτίου, οπότε και επέστρεψαν από το Ιπποκράτειο όπου βρισκόταν στο πλευρό της Ελένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς κατέθεσαν ότι μιλούσαν στο κορίτσι, που άκουγε και δάκρυζε, αλλά δεν ήταν σε θέση να απαντήσει.

Με την προκαταρκτική που είναι σε εξέλιξη, διερευνάται η έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες τραυματισμού της αλλά μετά τον θάνατο της ανήλικης, αναμένεται να πάρει άλλη τροπή η υπόθεση, καθώς θα διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου της.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί να ληφθούν καταθέσεις και των γιατρών, καθώς να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης. Ήδη ζητήθηκε από την Αστυνομία να διαβιβάσει ξανά τη δικογραφία στην Εισαγγελία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κληθεί να καταθέσει ξανά ο παππούς, που έκανε την παράνομη σύνδεση ρεύματος και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της εγγονής του.

Τέλος, αναμένεται να ζητηθεί και να σταλεί η ιατροδικαστική έκθεση από το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ώστε να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής είχε ζητηθεί από το Ιπποκράτειο βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας της 14χρονης, που υπογράφηκε στις 4 Μαΐου, περίοδος που η ανήλικη νοσηλευόταν ακόμη και έφτασε στην Εισαγγελία μέσα στον Ιούνιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείωμα αναφέρεται ότι η ανήλικη νοσηλευόταν διασωληνωμένη και σε καταστολή, μετά από τραυματισμό στην μπανιέρα, όπως ανέφεραν οι συγγενείς της.

Οι γιατροί είχαν διαγνώσει εκτεταμένο οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή του εγκεφάλου, που ενδεχομένως οφείλεται σε αγγειακό παράγοντα που οφείλεται στην ανακοπή, μάλιστα μέρες αφότου σταμάτησε η αιμορραγία και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία.

Επίσης στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν βρέθηκε σημείο εισόδου και εξόδου στο σώμα ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που καταρρίπτει τον ισχυρισμό των δικών της ότι έπαθε ηλεκτροπληξία.

Στην βεβαίωση, τέλος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις ιατρικές ενέργειες που έγιναν δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα ευρήματα στον εγκέφαλο, εκτός από το οίδημα.

