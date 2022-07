Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Θρίλερ με πτώμα σε χωράφι

Ποιος εντόπισε τον άτυχο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (06.07.2022) στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αφού ένας 42χρονος βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στα Καλύβια. Τον άτυχο άνδρα, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, εντόπισε οδηγός που περνούσε από το σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του 42χρονου εντοπίστηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης (06.07.2022) σε ένα χωράφι που βρίσκεται δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων. Ο οδηγός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές και η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Έχει ζητηθεί να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, για αυτό και η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στην Πάτρα.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα πιθανά αίτια θανάτου ενώ από χθες το βράδυ γίνονταν αναζητήσεις για τον 42χρονο άνδρα που βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός

Ο 42χρονος, που αντιμετώπισε προβλήματα και λάμβανε αγωγή, είχε βρεθεί χθες Τρίτη το μεσημέρι με τον αδελφό του στο Αγρίνιο. Έκτοτε όμως δεν είχε δώσει σημεία ζωής και από αργά το απόγευμα, ξεκίνησαν αναζητήσεις από οικεία πρόσωπα χωρίς αποτέλεσμα.

Ο αδελφός του 42χρονου, δήλωσε την εξαφάνιση του αργά τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγρινίου.

