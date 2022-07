Ηράκλειο

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο μητροκρόνος σε κατάσταση αμόκ στα δικαστήρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος σε κατάσταση παροξυσμού ξεσήκωσε το κέντρο της πόλης ουρλιάζοντάς «βοήθεια» στους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου.



Πανικό προκάλεσε στο δικαστικό μέγαρο η μεταφορά του 42χρονου μητροκτόνου, το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Ιουλίου, για να βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος σε κατάσταση παροξυσμού, ξεσήκωσε το κέντρο της πόλης ουρλιάζοντάς «βοήθεια» στους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου.

Η προσαγωγή του κράτησε ελάχιστα λεπτά μέχρι να ζητηθεί όπως φαίνεται εισαγγελική παραγγελία για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για εξέταση, αφού οι πέντε αστυνομικοί που τον συνόδευαν μετά δυσκολίας τον συγκρατούσαν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στο Ηράκλειο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 6 Ιουλίου, όταν ο 42χρονος άνδρας χτύπησε βάναυσα την μητέρα του, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 12:30 τη νύχτα σε περιοχή στο κέντρο της πόλης, όταν οι ένοικοι άκουσαν την άτυχη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ειδικότερα, ο 42χρονος, μετέβη στο σπίτι της μητέρας του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να λογομάχησαν έντονα. Έπειτα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν δίστασε, να χτυπήσει με ένα ξύλινο αντικείμενο την 67χρονη μητέρα του.

Η 67χρονη φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Στο μεταξύ, η αστυνομία έφτασε στο σημείο, αντικρίζοντας τον 42χρονο γιο με αίματα στα χέρια του και την μητέρα αναίσθητη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα. Ο 42χρονος γιος συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Αρτάκη: γιος ξυλοκόπησε πατέρα και του έσπασε το αυτοκίνητο

Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ