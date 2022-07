Φθιώτιδα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε μπάρες στην εθνική οδό (εικόνες)

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο νεαρός οδηγός αυτοκινήτου το απόγευμα του Σαββάτου στην εθνική οδό, αφού βγήκε σώος από το τροχαίο που είχε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα και το τροχαίο έγινε στο 173 χλμ, αμέσως μετά το μεγάλο τούνελ στον Άγιο Κωνσταντίνο.



Μάλιστα όπως είπε στο LamiaReport.gr διερχόμενος οδηγός, εκείνη την ώρα, ενώ έμπαινες στο τούνελ με καλό καιρό, όταν έβγαινες από την άλλη πλευρά είχε "θεομηνία" με καταρρακτώδη βροχή και δυνατό αέρα.

Έτσι φαίνεται ότι την "πάτησε" και ο νεαρός οδηγός του λευκού ΙΧ, που μόλις βγήκε από το τούνελ έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει στο διαχωριστικό διάζωμα και στις μπάρες.

Το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ωστόσο ο οδηγός είναι σώος.

