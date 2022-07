Θεσσαλονίκη

Διεμφυλική μήνυσε άνδρα για βιασμό και...παρακολούθηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που κατέφυγε η καταγγέλλουσα, έντρομη διότι ο άνδρας, όπως υποστήριζε, είχε γίνει "σκιά" της.

Διεμφυλική γυναίκα κατέφυγε σε φαρμακείο στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, γιατί την ακολουθούσε άντρας, ο οποίος, όπως ανέφερε, την είχε βιάσει.

Η υπάλληλος κάλεσε την αστυνομία και στη συνέχεια η γυναίκα, ηλικίας 54 ετών, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του για εξύβριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 54χρονη είχε καταθέσει τον Ιούνιο μήνυση σε βάρος του για βιασμό.

Ο άντρας αναζητείται.

