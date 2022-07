Δωδεκανήσα

Κάσος: Χωρίς πλοίο εν μέσω καλοκαιριού

Αγώνας δρόμου για να βρεθεί πλοίο και να γίνουν τα δομολόγια. Τι δήλωσε ο Δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, στον ΑΝΤ1.



Χωρίς πλοίο της γραμμής βρέθηκε εν μέσω καλοκαιρινής και τουριστικής σεζόν η Κάσος, το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, καθώς το πλοίο «Olympus», το οποίο θα πραγματοποιούσε χθες, Δευτέρα, το παρθενικό του δρομολόγιο στην άγονη γραμμή, μετά την επιθεώρηση που έγινε λίγο πριν αναχωρήσει, κρίθηκε μη αξιόπλοο.

Το Ε/Γ «Olympus» αντικατέστησε το Ε/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ», ωστόσο ενώ οι επιβάτες και τα οχήματα είχαν επιβιβαστεί και φορτωθεί, δεν πήρε την απαιτούμενη άδεια να αποπλεύσει από τον Πειραιά, μετά από έλεγχο επιθεωρητών για το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Το υπουργείο Ναυτιλίας ζήτησε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία του “OLYMPUS” να ενημερώσει τις αρχές για τι θα πράξει με τις παρατηρήσεις και εάν προλαβαίνει να τις “θεραπεύσει”.

Παράλληλα το υπουργείο Ναυτιλίας κάνει αγώνα δρόμου να βρει πλοίο για να κάνει το δρομολόγιο της Παρασκευής (Τρίτη-Παρασκευή είναι σε εβδομαδιαία βάση) ώστε να κερδίσει χρόνο και εφόσον το OLYMPUS κριθεί έκπτωτο να αντικατασταθεί έως την ερχόμενη Τρίτη με άλλο πλοίο στο οποίο θα γίνει απευθείας ανάθεση.

«Είμαστε σε αναμονή και σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, σήμερα θα έχουμε νέα επικοινωνία για το δρομολόγιο της Παρασκευής, αλλά αν το πλοίο αυτό ή κάποιο άλλο πλοίο δεν κατέβει και χάσουμε και το δρομολόγιο της Παρασκευής χάνουμε το 80% της επικοινωνίας που έχουμε με τα πλοία», δήλωσε ο Δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Τις προηγούμενες ημέρες σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κάσου «πραγματοποιήθηκε μια ειρηνική πορεία προς το Λιμεναρχείο και αν μέχρι σήμερα το μεσημέρι δεν γίνει τίποτα θα συγκληθεί η λαϊκή συνέλευση για να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις».

