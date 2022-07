Έβρος

Έβρος: Φωτιά στον Αρίστηνο – Στην μάχη και εναέρια μέσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.



Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Αρίστηνο Έβρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει 31 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρίστηνο Έβρου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2022

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Όπως φαίνεται από βίντεο από τοπικό μέσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι αρκετά μεγάλο.





Φωτογραφιίες - βίντεο: Focus ston Evro

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος - Πτώση ελικοπτέρου: Ποιος είναι ο Έλληνας που σκοτώθηκε

Λιγνάδης: Πληρώνει την εγγύηση και βαίνει από την φυλακή

Βούλα: Απόπειρα ομαδικής δολοφονίας λόγω “διαφορών” (εικόνες)