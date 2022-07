Φθιώτιδα

Λαμία: έκαψαν ζωντανό σκύλο (σκληρές εικόνες)

Αντιμέτωποι με ένα εφιαλτικό σκηνικό βρέθηκαν περιπατητές που εντόπισαν τον σκύλο.

Ένα φρικτό περιστατικό, έλαβε χώρα στην περιοχή της Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, περιπατητές, έμειναν εμβρόντητοι μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα, όταν αντίκρυσαν έναν σκυλάκο καμένο, στον δρόμο της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Το άτυχο ζωάκι φαινόταν να έχει βρει μαρτυρικό θάνατο και να έχει καεί ζωντανό, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες που του προκάλεσαν κάτι τέτοιο.

