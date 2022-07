Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πέρασε με κόκκινο κι εμβόλισε μηχανή της Ομάδας “Ζ” (εικόνες)

Στο νοσοκομείο ο μοτοσικλετιστής αστυνομικός που τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας.

Αστυνομικός της ομάδας “Ζ” τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 20:30, της Παρασκευής, στη συμβολή της οδού Δάφνης, με την οδό Παλαιού Σταθμού.

Ο αστυνομικός χτυπήθηκε πλευρικά από Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 75χρονος.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο κινείτο στην οδό Παλαιού Σταθμού, στο ρεύμα εξόδου. Ο αστυνομικός της ομάδας “Ζ” στην οδό Δάφνης και διέσχιζε την οδό Παλαιού Σταθμού.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στους αστυνομικούς της Τροχαίας ότι ο 75χρονος οδηγός του Ι.Χ. παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Ο δικυκλιστής της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

