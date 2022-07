Ηλεία

Ηλεία: ήθελε να πετάξει κουταβάκια στα σκουπίδια (εικόνες)

Τυλιγμένα μέσα σε τσουβάλι βρέθηκαν τα νεογέννητα κουταβάκια, λίγο πριν ολοκληρωθεί το σχέδιο να πετάξουν τα σκυλάκια.

Καταγγελία για ένα απερίγραπτο περιστατικό συνέβη στο Περιστέρι Ήλιδας, όταν ένας άνδρας, είχε βάλει νεογέννητα κουταβάκια σε τσουβάλι για να τα πετάξει!

Κάτοικοι της περιοχής τον έπιασαν επ' αυτοφώρω και ευτυχώς τα κουταβάκια επέστρεψαν στη μαμά τους.

Η καταγγελία:

«Τον πιάσαμε επ’ αυτοφώρω να πηγαίνει να πετάξει νεογέννητα κουτάβια 6 ημερών κλεισμένα σε τσουβαλι!!!!!

Κάτοικος περιστερίου Ήλιδας!

Δέχθηκα πρωί ένα τηλέφωνο ότι ενα αγροτικό αυτοκίνητο μεταφέρει τσουβαλι με 5 κουτάβια κλεισμένα ασφυκτικά, πηγαίνοντας να τα πετάξει!!!!!!

Πήγα αμέσως στο σημείο ..το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο…και αντίκρυσα ένα τσουβαλι, δεμένο σφικτά κόμπο και μέσα 5 νεογέννητα κουτάβια 6 ημερών να κλαινε!!!

Κλεισμένα μέσα σε τσουβαλι ,να ασφυκτιούν..με αισχρό βασανισμό τους .μέχρι να τα πετάξει προφανώς σε κάποιο κάδο !!!! Καλεσα επιτόπου την αστυνομία , πήγε αυτόφορο και θα κρατηθεί και ας ελπίσουμε η δικαιοσύνη να λειτουργήσει και να αποφασίσει σωστά!

Η φιλοζωική μας ένωση Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιαδας και Πανελλαδική φιλοζωική και περιβαλλοντική ομοσπονδία θα δειλωσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής!!!

Ο ΒΑΣΑΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΛΉΨΗ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΉΜΑ και έχει διοικητικού πρόστιμο 50.000 ευρώ για κάθε ζώο ,καθώς και ποινή φυλάκισης έως 10 Έτη!!!!

Για να δούμε …τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη!!!

ΜΗΝ ΚΛΕΊΝΕΤΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ!!!

ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΝΆΤΕ!!!

ΣΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Η ΕΓΚΑΤΑΛΉΨΗ ΚΑΛΕΊΤΕ ΤΟ 100! ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΆΝ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΊΚΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΠΆΓΓΕΛΤΟ!

ΤΑ ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΔΙΏΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΈΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΎΝΤΑΙ!!!!».