Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις σε νυχτερινά μαγαζιά

Έφοδος σε κέντρα διασκέδασης και μπαράζ συλλήψεων στην Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση.

Σε 13 συλλήψεις για ηχορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί των υπηρεσιών της της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια ελέγχων, από την Παρασκευή έως το πρωί της Κυριακής.

Διαπιστώθηκε ότι οι 13 συλληφθέντες λειτουργούσαν σε ισάριθμα καταστήματα, στερεοφωνικά συγκροτήματα και ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά περίπτωση, με ενισχυτή, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

