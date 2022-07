Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιά στα Νέα Ρόδα

Κινητοποίηση και με εναέριες ρίψεις, για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Νέα Ρόδα, στον Δήμο Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

