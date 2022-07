Ηλεία

Πύργος - Τροχαίο: φονική σύγκρουση δίκυκλου με ΙΧ (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας, όταν το δίκυκλό του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.



Ένας 64χρονος τραυματίσθηκε θανάσιμα στον δρόμο που συνδέει τον Πύργο με το Κατάκολο, όταν, για άγνωση αιτία, το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούσθηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 64χρονος κατευθυνόταν αργά χθες το βράδυ με το δίκυκλό του στο ρεύμα προς Κατάκολο. Στο ύψος του 7ου χιλιομέτρου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος και είχε την ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί από την πορεία του.

Αμέσως μετά κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 64χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο 26χρονος, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει για προληπτικούς λόγους.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Πύργου, ενώ ο 26χρονος, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Φωτογραφίες: patrisnews.com

