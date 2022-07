Ηλεία

Τροχαίο - Πύργος: Αυτοκίνητο παρέσυρε και διαμέλισε πεζό

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο ατύχημα. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Πύργου το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών, στο ύψος του κόμβου της Φιλοθέης.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας, στην προσπάθεια του να διασχίσει την εθνική και να περάσει στην απέναντι πλευρά, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Πως συνέβη το δυστύχημα

Oι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα Ρομά, που διαμένει σε καταυλισμό που βρίσκεσαι στο σημείο.

